В Москве в четверг ожидается до +22°С

В столице в четверг, 28 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до +22°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит +20...+22°С. В ночь на пятницу она может опуститься до +12°С.

Ветер будет южный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться от +17°С до +22°С. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки +10°С.

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