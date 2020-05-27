Беременная женщина погибла от COVID-19 в Петербурге

Беременная женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в роддоме №18 Санкт-Петербурга, ребенка также не удалось спасти, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главврача учреждения Галины Гриненко.

«Есть одна погибшая беременная женщина <...> У этой женщины была яркая клиническая картина», — сказала руководитель роддома.

В городском комитете по здравоохранению в свою очередь сообщили агентству, что погибшая была приезжей, не состояла на миграционном учете и не находилась под наблюдением врача в течение беременности.

Всего на 27 мая в Петербурге числится 14 463 инфицированных коронавирусом, 4 458 выздоровевших и 158 умерших после заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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