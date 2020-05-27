Документы на поступление в вуз абитуриенты смогут подать с 20 июня

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что абитуриенты в этом году смогут подать документы на поступление в вуз с 20 июня по 17 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, абитуриенты смогут подавать заявления в вузы о поступлении с 20 июня, то есть еще до сроков сдачи ЕГЭ.

«Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», — сказал Фальков.

Ранее стало известно, что начало проведения ЕГЭ в России перенесено на 3 июля, 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены для настройки работы системы в условиях пандемии коронавируса.

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