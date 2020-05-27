Пес по кличке «Сокровище» месяцами ждал в больнице умершего от COVID-19 хозяина

В китайском Ухане пес местного жителя, который заразился коронавирусом и впоследствии скончался, три месяца ждал своего хозяина в больнице, пишет Oriental Daily News.

Пожилого владельца пса госпитализировали с коронавирусной инфекцией в феврале 2020 года. Собака последовала за своим хозяином в больницу и пробыла там три месяца. В начале апреля владелец супермаркета больницы обнаружила, что пес все еще не ушел. Тогда она решил дать ему кличку «Сокровище». Кроме того, животное стали ежедневно подкармливать. В благодарность собака стала иногда лежать у двери супермаркета и следить за порядком.

Также теплыми чувствами к собаке прониклись и многие медицинские работники. Они считают, что пес «Сокровище» стал реалистичной версией Хатико.

«Хотя мы знаем, что пес не может говорить, мы также знаем, он все равно должен продолжать искать своего владельца», — сказала владелец супермаркета.

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