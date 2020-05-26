Черногория открывает границы для туристов

Черногория с 1 июня откроет границы для граждан государств с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает TourDom.ru.

У прибывающих не будут требовать справки об отсутствии коронавируса и не обяжут проходить тесты по приезде. Точные детали новых пограничных правил будут представлены в ближайшее время.

В стране завершают приготовления к началу туристического сезона, сняты почти все ограничительные меры – работают отели, рестораны, кафе и пляжи с соблюдением мер социальной дистанции. В скором времени откроются кинотеатры, театры, также будут разрешены спортивные мероприятия с присутствием зрителей. При этом будет действовать масочный режим во всех закрытых общественных пространствах.

Сначала Черногория откроет границы для жителей Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Польши, Греции, Словении, Албании и Хорватии. Впоследствии для того, чтобы страна была отнесена к «безопасным», количество заболевших в ней не должно быть больше 25 человек на 100 тыс. жителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Черногории заявили, что все больные COVID в стране вылечились

— В Черногории отменяют комендантский час и открывают рестораны с 15 мая