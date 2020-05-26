Более 9,1 млн тестов на коронавирус проведено в России
Свыше 9,1 млн тестов на выявление COVID-19 проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За минувшие сутки в России провели 215 тыс. тестов на выявление инфекции.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в стране остаются 292 тысячи человек, добавили в ведомстве.
По состоянию на утро 26 мая, в России выявлено 353 427 случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
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