Третий этап снятия ограничений наступает на Сахалине

Власти Сахалина приступили к третьему этапу снятия ограничительных мер, ранее введенных в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так губернатор области Валерий Лимаренко подписал указ о том, что на Сахалине и Курилах возобновляют работу рестораны, кафе и столовые со вторника, 26 мая.

При этом работа заведений разрешена с учетом ограничений, среди которых курение кальянов, а также проведение массовых мероприятий и организация шведских столов.

Кроме того, рестораны и кафе обязаны установить в залах ограничители, а также расставить столы с учетом социальной дистанции. Часы работы заведений сокращены до периода с 7:00 до 21:00 часов.

За одним столом, согласно принятому документу могут находиться не более двух человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы рассмотрят возможность открытия летних веранд

— Курорты Крыма подготовлены к началу туристического сезона

— Заммэра Москвы перечислил новые этапы снятия ограничений