Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева решил изменить меру пресечения Яне Дугарь, которая подозревается в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Женщину отпустили под залог в $6,2 тыс, сообщает РИА «Новости».
«Изменить меру пресечения подозреваемой Дугарь в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточных минимумов», — постановил суд.
Дугарь обязана будет носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному делу.
Ранее глава МВД Украины заявил, что полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета. Три человека были задержаны.
Шеремета убили 20 июля 2016 года в Киеве. Он погиб в результате взрыва автомобиля.
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