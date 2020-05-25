Петербургская больница, где произошел пожар, купила еще 40 аппаратов ИВЛ из КНР

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где ранее произошел пожар из-за неисправности аппарата ИВЛ российского производства, закупила новую партию таких аппаратов из Китая на сумму в 98,3 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные госзакупок.

«Наименование объекта закупки — аппарат искусственной вентиляции легких SV300 Mindray, Китай. Цена за единицу - 2 млн 457 тыс. 667,40 руб., количество - 40 штук, сумма - 98 млн 306 тыс. 696,00 руб», — говорится в данных операции.

Согласно опубликованным данным, закупка оформлена у единственного поставщика — ООО «Лабораторный медицинский продукт».

Возгорание в больнице Святого Георгия произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 12 мая. В результате пожара погибли шесть человек. Предварительной версией пожара стало возгорание аппарата ИВЛ «Авента-М».

Руководство больницы заявило, что не будет использовать аппараты «Авента-М» до окончания расследования причин пожара. Позднее больница заключила контракт на покупку 84 аппаратов ИВЛ из Германии.

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