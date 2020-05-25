Министр просвещения оценил идею платного школьного образования

Министр просвещения России Сергей Кравцов раскритиковал идею ввести в России платное школьное образование. Об этом сообщает ТАСС.

Общее образование должно быть доступно для детей вне зависимости от достатка их семьи, подчеркнул Кравцов. Он добавил, что выступает категорически против введения платного образования.

При этом министр отметил, что родители при желании могут отдать ребенка в частную школу.

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