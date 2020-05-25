В Екатеринбурге при урагане погибли три человека
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В Екатеринбурге число погибших при ураганном ветре увеличилось до трех, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по области Валерия Горелых.
«Количество погибших увеличилось до трех человек», — сказал Горелых.
Он сказал, что информация уточняется, потому что от погоды пострадал не только Екатеринбург, но и пригородные районы. Также сообщалось о двух пострадавших.
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