В Екатеринбурге при урагане погибли три человека

В Екатеринбурге число погибших при ураганном ветре увеличилось до трех, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по области Валерия Горелых.

«Количество погибших увеличилось до трех человек», — сказал Горелых.

Он сказал, что информация уточняется, потому что от погоды пострадал не только Екатеринбург, но и пригородные районы. Также сообщалось о двух пострадавших.

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