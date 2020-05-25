Министр экономики ФРГ призвал РФ больше поддерживать иностранные компании

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Россия могла бы сильнее оказывать поддержку иностранным компаниям, которые работают на ее территории, передает ТАСС.

«Россия также может многое сделать — требуется больше конкуренции, правовой надежности, помощи для иностранных компаний, работающих в России», — сказал Альтмайер на видеоконференции «Потсдамские встречи», в которой участвуют представители ЕС и России.

По словам министра, ситуация с коронавирусом указывает и России, и Германии на те сферы экономики, «где есть дефицит».

Он также заявил, что за последние месяцы произошло несколько событий, положительно сказавшихся на отношениях Германии с РФ. В их числе он назвал возобновление работы нормандского формата, а также визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву в начале текущего года.

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