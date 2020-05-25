В Калининградской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

Отмечается, что скончались 73-летняя и 87-летняя женщины и 61-летний мужчина, имевшие хронические заболевания.

Всего в регионе коронавирусом заразились 1244, скончались 21, выздоровели 534 пациента. Тестирование прошли почти 44 тысячи, под медицинским наблюдением находятся 3,6 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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