В Калининградской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
Отмечается, что скончались 73-летняя и 87-летняя женщины и 61-летний мужчина, имевшие хронические заболевания.
Всего в регионе коронавирусом заразились 1244, скончались 21, выздоровели 534 пациента. Тестирование прошли почти 44 тысячи, под медицинским наблюдением находятся 3,6 тысячи человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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