В психбольнице в Северной Осетии выявили вспышку коронавируса

В Северной Осетии коронавирус выявили у восьми пациентов пяти сотрудников психиатрической больницы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав региона.

Отмечается, что источником инфицирования стали доставляемые в остром состоянии больные с отсутствием на момент госпитализации клинических признаков проявления ОРВИ.

«COVID-19 выявлен у 8 пациентов и 5 сотрудников, проведен исчерпывающий комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции в РПБ», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Северной Осетии коронавирус зафиксирован у 2654 человек, 1498 выздоровели, 31 скончался.

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