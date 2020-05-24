Главврач инфекционной больницы заболела COVID-19 в Калуге

У главного врача «Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД» Елены Алешиной выявлен коронавирус нового типа, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Главврач помогала коллегам в работе внутри «красной зоны» по COVID-19, написал Шапша. Он добавил, что в настоящее время Алешина госпитализирована в «родную инфекционку», ее состояние оценивается как стабильное.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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