Власти Орла задолжали 870 млн рублей исполнителям муниципальных контрактов

Администрация Орла задолжала предпринимателям 870 млн рублей за исполнение муниципальных контрактов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

По результатам проверки установлено, что финансово-экономическое управление городской администрации допустило заключение контрактов, не обеспеченных бюджетными средствами, говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности, расследование находится на контроле прокуратуры.