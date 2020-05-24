Власти Орла задолжали 870 млн рублей исполнителям муниципальных контрактов
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Администрация Орла задолжала предпринимателям 870 млн рублей за исполнение муниципальных контрактов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
По результатам проверки установлено, что финансово-экономическое управление городской администрации допустило заключение контрактов, не обеспеченных бюджетными средствами, говорится в сообщении прокуратуры.
В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности, расследование находится на контроле прокуратуры.