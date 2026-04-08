Названы города с самой дешевой пасхой

Экономист Щербаченко: в 2026 году дешевле всего приготовить пасху в Екатеринбурге

В России стоимость домашней творожной пасхи весом 900 граммов в зависимости от города составляет от 481,52 до 614,86 рубля. Дешевле всего приготовить этот праздничный десерт в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Краснодаре, а дороже всего — в Ижевске, Кисловодске и Йошкар-Оле. Об этом «Газете.Ru» сообщили доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова и доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Для сравнения авторы использовали данные федеральной торговой сети при интернет-заказе с самовывозом. Расчеты делались на основе классического рецепта творожной пасхи. Эксперты пояснили, что на итоговую стоимость сильнее всего влияли цены на творог, сливки и масло, которые заметно различаются в зависимости от города.

Самый дешевый набор продуктов для приготовления творожной пасхи аналитики зафиксировали в Екатеринбурге — 481,52 рубля. Далее идут Санкт-Петербург с результатом 500,27 рубля, Нижний Новгород — 516,62 рубля, Краснодар — 521,99 рубля и Мурманск — 524,16 рубля.

Во вторую группу по стоимости вошли Саратов, Казань, Уфа, Волгоград и Самара. Там цена набора составила от 525,12 до 534,28 рубля. Средние значения эксперты выявили в Воронеже, Перми, Тольятти, Ростове-на-Дону и Москве. В этих городах приготовить творожную пасху можно за 540,81–549,57 рубля.

Дороже всего такой десерт обойдется жителям Челябинска, Тюмени, Йошкар-Олы, Кисловодска и Ижевска. В Ижевске стоимость набора достигла 614,86 рубля, что стало самым высоким показателем среди 20 изученных городов.

Эксперты также отметили, что есть и отдельные исключения. Например, в Тольятти творог и масло стоят сравнительно недорого, однако более высокая цена цукатов подняла город в третью группу по уровню итоговой стоимости.

По оценке авторов исследования, самостоятельное приготовление пасхи остается выгоднее готового варианта. На маркетплейсах десерт весом 450 граммов можно купить в среднем за 599 рублей, а на сервисах объявлений его цена колеблется от 600 до 3000 рублей. Наибольшую экономию при домашнем приготовлении получат жители городов из первой пятерки рейтинга. Так, в Екатеринбурге она составит 149%. Меньше всего сэкономят хозяйки из последней пятерки. В Ижевске показатель составил 95%.

Православная Пасха в этом году отмечается 12 апреля.

