Стало известно о сомнениях партнеров в США из-за поведения Трампа

Безумное поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения партнеров Вашингтона в адекватности американского правительства. Об этом сообщает Spiegel.

В публикации отмечается, что особенно в здравомыслии американской стороны усомнились партнеры Вашингтона в Персидском заливе и в Европе.

Издание напомнило, что утром Трамп требовал от Ирана исполнить его ультиматум, а уже вечером заявлял о своей «победе», отступив от выдвинутых Тегерану условий.

Автор материала предположил, что президент США мог сначала потерять самообладание, а спустя время сдался, применив свой обычный метод «Трамп всегда пасует».

7 апреля Трамп допустил, что ночью «может исчезнуть целая цивилизация», и ее не удастся вернуть.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее в Кремле отказались комментировать угрозы Трампа в адрес Ирана.