Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

В каком случае боль во время месячных нельзя терпеть, рассказала врач

Врач Хлынова: если обезболивающие не помогают при месячных, нужно идти к доктору
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Если при болях во время месячных обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств (например, аспирин, диклофенак или ибупрофен) не помогают, нужно обратиться к врачу, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Минздрава России Светлана Хлынова.

«Незначительные боли во время менструации допустимы — это связано с веществами, которые вырабатываются для сокращения матки. Их называют простагландинами, и для уменьшения боли обычно используются, соответственно, антипростагландиновые препараты — это группа нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Если они не помогают и боль не уходит, то причина может быть в различных заболеваниях, тогда стоит обратиться к врачу», — заметила доктор.

Болезненные месячные называют дисменореей. При первичной дисменорее повышенный уровень простагландинов приводит к тому, что матка сокращается сильнее, вызывая болезненность.

«При вторичной дисменорее боль может быть вызвана патологиями, среди которых эндометриоз, миома и другие новообразования в матке, хронические воспаления, спайки в области малого таза, анатомические особенности, пороки развития матки. Боль, которая снижает качество жизни, выбивает из ритма учебы или работы, терпеть нельзя. Но если вы выпили НПВС и вам не помогли таблетки, то боль может быть вызвана патологией. Такое состояние требует глубокого обследования у гинеколога и дальнейшего лечения», — заключила врач.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!