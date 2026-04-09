В каком случае боль во время месячных нельзя терпеть, рассказала врач

Врач Хлынова: если обезболивающие не помогают при месячных, нужно идти к доктору

Если при болях во время месячных обезболивающие препараты из группы нестероидных противовоспалительных средств (например, аспирин, диклофенак или ибупрофен) не помогают, нужно обратиться к врачу, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Минздрава России Светлана Хлынова.

«Незначительные боли во время менструации допустимы — это связано с веществами, которые вырабатываются для сокращения матки. Их называют простагландинами, и для уменьшения боли обычно используются, соответственно, антипростагландиновые препараты — это группа нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Если они не помогают и боль не уходит, то причина может быть в различных заболеваниях, тогда стоит обратиться к врачу», — заметила доктор.

Болезненные месячные называют дисменореей. При первичной дисменорее повышенный уровень простагландинов приводит к тому, что матка сокращается сильнее, вызывая болезненность.

«При вторичной дисменорее боль может быть вызвана патологиями, среди которых эндометриоз, миома и другие новообразования в матке, хронические воспаления, спайки в области малого таза, анатомические особенности, пороки развития матки. Боль, которая снижает качество жизни, выбивает из ритма учебы или работы, терпеть нельзя. Но если вы выпили НПВС и вам не помогли таблетки, то боль может быть вызвана патологией. Такое состояние требует глубокого обследования у гинеколога и дальнейшего лечения», — заключила врач.

