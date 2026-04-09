Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Автомобили

На границе России и Грузии из-за снежного коллапса застряли десятки машин

Движение транспорта на границе России и Грузии приостановлено из-за непогоды
Из-за непогоды автомобилисты застряли на российско-грузинской границе. Видео оттуда публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что коллапс возник из-за снегопада и лавиноопасности. По прогнозам непогода может задержаться на три дня.

В посте отмечается, что пункты пропуска «Верхний Ларс» и «Крестовый перевал» полностью закрыты для легковых машин и грузовиков. Десятки местных жителей и туристов более девяти часов не могли пересечь границу.

Накануне Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ написала в Telegram, что движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе приостановлено из-за ухудшения погодных условий.

В марте в Алтайском крае учительница из села Теренколь, Мария Бедрина, вывела колонну машин из бурана. Женщина прошла пешком, чтобы указать путь автомобилистам. Когда видимость улучшалась, она садилась в машину, а при ухудшении снова шла впереди, чтобы водители могли ориентироваться на нее.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!