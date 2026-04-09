На границе России и Грузии из-за снежного коллапса застряли десятки машин

Из-за непогоды автомобилисты застряли на российско-грузинской границе. Видео оттуда публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что коллапс возник из-за снегопада и лавиноопасности. По прогнозам непогода может задержаться на три дня.

В посте отмечается, что пункты пропуска «Верхний Ларс» и «Крестовый перевал» полностью закрыты для легковых машин и грузовиков. Десятки местных жителей и туристов более девяти часов не могли пересечь границу.

Накануне Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ написала в Telegram, что движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе приостановлено из-за ухудшения погодных условий.

