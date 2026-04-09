В Германии хотят отправлять детей в концентрационные лагеря

Власти ФРГ увеличат финансирование детских поездок в концлагеря
В Германии решили активнее отправлять школьников на экскурсии в бывшие концентрационные лагеря, удвоив финансирование таких поездок. Об этом сообщает Daily Mirror.

Правительство Германии при поддержке частного фонда Bethe Foundation выделило 10 миллионов евро (примерно миллиард рублей) на пятилетнюю программу, целью которой является увеличение количества школьных экскурсий в бывшие концлагеря времен Второй мировой войны.

Министр по делам семьи ФРГ Карин Прин отметила, что для школьников организуют поездки в Аушвиц, Треблинку и Собибор, поскольку с каждым годом живых свидетелей тех событий остается все меньше. По ее словам, только личное знакомство с этой трагической страницей истории помогает молодежи понять весь масштаб произошедшего.

С 2010 года такие экскурсии прошли более 40 тысяч немецких подростков, однако теперь власти стремятся увеличить ежегодное число участников до 12 тысяч. Прин, которая стала первым федеральным министром, открыто говорящим о своих еврейских корнях, призналась, что члены ее семьи тоже были уничтожены в нацистских лагерях.

«Посещение концентрационного лагеря само по себе не делает человека антифашистом или демократом. Но важно понять, как это вообще могло случиться. Террор не начался с Аушвица, он начал с постепенного лишения прав, дегуманизации и экспроприации», — рассказала она журналистам.

До этого в Германии решили отменить требование о разрешении на выезд из ФРГ от бундесвера (ВС Германии). Как выяснилось, указанная норма закона не действует, поскольку в Германии предусмотрена только добровольная военная служба.

Ранее российский посол обличил Германию в русофобии и милитаризации.

 
