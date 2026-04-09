Оказалось, что туберкулез негативно влияет на состояние ума

Туберкулез может вызвать когнитивные и психические нарушения, рассказала «Газета.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

«Чаще всего вследствие перенесенного туберкулеза отмечаются пограничные психические нарушения, проявляющиеся в виде астении (астенического симптомокомплекса) или аффективных расстройств. Другими словами, проявиться в виде патологической утомляемости или слишком интенсивных и стойких эмоций, от эйфории до глубокой грусти. Нарушения когнитивных функций у пациентов, которые болеют туберкулезом, отражаются в снижении запоминания, невозможности обучения, ухудшении сосредоточенности, повышенной отвлекаемости при выполнении какой-либо работы», — заметила доктор.

Однако более тяжелые расстройства, к числу которых относится деменция, встречаются редко. Определенные когнитивные нарушения могут возникнуть в результате туберкулезной интоксикации или при приеме некоторых противотуберкулезных лекарственных средств.

«В ряде исследований выявляется связь развития грубых нарушений памяти не только с токсическим проявлением самого туберкулезного процесса, но и влиянием социальных факторов, например наличием зависимости от алкоголя и наркотических веществ. Риск когнитивных последствий у лиц пожилого возраста гораздо выше, чем у молодых. Это объясняется приобретенной хронической патологией сосудов головного мозга с нарушением кровообращения (сосудистый генез) или метаболизма (дисметаболический генез). На длительность восстановления влияет замедленный метаболизм, который появляется в пожилом возрасте», — заключила врач.

