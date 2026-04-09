Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Оказалось, что туберкулез негативно влияет на состояние ума

Врач Штань: перенесенная инфекция туберкулеза может вызвать когнитивные нарушения
Turistas/Shutterstock/FOTODOM

Туберкулез может вызвать когнитивные и психические нарушения, рассказала «Газета.Ru» врач-психиатр, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

«Чаще всего вследствие перенесенного туберкулеза отмечаются пограничные психические нарушения, проявляющиеся в виде астении (астенического симптомокомплекса) или аффективных расстройств. Другими словами, проявиться в виде патологической утомляемости или слишком интенсивных и стойких эмоций, от эйфории до глубокой грусти. Нарушения когнитивных функций у пациентов, которые болеют туберкулезом, отражаются в снижении запоминания, невозможности обучения, ухудшении сосредоточенности, повышенной отвлекаемости при выполнении какой-либо работы», — заметила доктор.

Однако более тяжелые расстройства, к числу которых относится деменция, встречаются редко. Определенные когнитивные нарушения могут возникнуть в результате туберкулезной интоксикации или при приеме некоторых противотуберкулезных лекарственных средств.

«В ряде исследований выявляется связь развития грубых нарушений памяти не только с токсическим проявлением самого туберкулезного процесса, но и влиянием социальных факторов, например наличием зависимости от алкоголя и наркотических веществ. Риск когнитивных последствий у лиц пожилого возраста гораздо выше, чем у молодых. Это объясняется приобретенной хронической патологией сосудов головного мозга с нарушением кровообращения (сосудистый генез) или метаболизма (дисметаболический генез). На длительность восстановления влияет замедленный метаболизм, который появляется в пожилом возрасте», — заключила врач.

Ранее врач рассказала, как передается предрасположенность к раку.

 
Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!