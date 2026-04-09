Стало известно о ночной атаке БПЛА на еще один регион России

В Ростовской области средства ПВО (противовоздушной обороны) отразили ночную воздушную атаку БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что дроны атаковали Миллеровский, Тарасовский и Милютинский районы. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 9 апреля Краснодарский край атаковали дроны. Обломки БПЛА упали в поле под Крымском, на территории одного из предприятий, на нескольких улицах в селе Молдаванское и на частные дома в хуторе Меккерстук и Славянске-на-Кубани. А в поселке Саук-Дере фрагменты беспилотника попали в мужчину, который был на балконе многоквартирного дома, он не выжил.

На этом фоне аэропорты Краснодара, Волгограда и Геленджика из соображений безопасности приостановили прием и отправку рейсов. Оперштаб Краснодарского края заявил об опасности атаки дронов в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Краснодарского края.

