Россиян предупредили об увольнении за 15-минутное опоздание на работу

В России опоздание на работу может привести к замечанию, выговору или увольнению

За опоздание на работу сотрудник может быть наказан, сообщила РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения им. К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина Регина Долотина.

Она уточнила, что 15-минутное опоздание по ч. 1 статьи 192 ТК РФ может закончиться замечанием, выговором или увольнением . Однако потерять работу сотрудник может только в случае систематических опозданий.

По словам Долотиной, наиболее мягкая форма дисциплинарного взыскания — замечание. К нему работодатели прибегают, когда сотрудники опаздывают в первый раз или их задержка не привела к значительным негативным последствиям.

Доцент подчеркнула, что за один проступок начальник может применить только одно дисциплинарное взыскание. И оно должно быть соразмерно обстоятельствам проступка.

