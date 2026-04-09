Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, сколько доллар будет стоить в апреле — июне

Финансист Барышников: доллар подорожает до 86 рублей в апреле — июне
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Доллар может вырасти выше 86 рублей во втором квартале 2026 года, если импорт начнет восстанавливаться, а Минфин не вернется к продажам валюты. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников.

«Текущее укрепление рубля и снижение курса доллара к уровням, близким к 78 рублям, объясняются сразу несколькими факторами. Среди них — высокая ключевая ставка Банка России, которая поддерживает интерес к рублевым активам, а также вынужденная продажа валютной выручки экспортерами на фоне сжатия импортного спроса. В результате на внутреннем рынке формируется структурный профицит валюты», — отметил Барышников.

Он считает, что нынешнее укрепление рубля не будет устойчивым. Финансист пояснил, что ситуация может измениться, когда бюджету потребуется больше рублевой ликвидности, а импортеры адаптируются к новым логистическим схемам. На этом фоне давление на рубль способно усилиться уже в ближайшие один-два месяца, уверен эксперт.

В ближайшие месяцы наиболее вероятным диапазоном внебиржевых торгов Барышников назвал 75–86 рублей за доллар. По его оценке, нижнюю границу поддерживают административные меры и обязательная продажа экспортной выручки, а верхнюю формируют риски роста импорта, возможные изменения в налоговом маневре и внешняя волатильность, которая может быстро развернуть локальный тренд.

По данным Investing.com, 8 апреля доллар стоил более 77,8 рубля.

Ранее сообщалось, что в России ожидают доллар по 75 рублей.

 
Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!