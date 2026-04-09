Стало известно, сколько доллар будет стоить в апреле — июне

Доллар может вырасти выше 86 рублей во втором квартале 2026 года, если импорт начнет восстанавливаться, а Минфин не вернется к продажам валюты. Об этом «Газете.Ru» заявил управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников.

«Текущее укрепление рубля и снижение курса доллара к уровням, близким к 78 рублям, объясняются сразу несколькими факторами. Среди них — высокая ключевая ставка Банка России, которая поддерживает интерес к рублевым активам, а также вынужденная продажа валютной выручки экспортерами на фоне сжатия импортного спроса. В результате на внутреннем рынке формируется структурный профицит валюты», — отметил Барышников.

Он считает, что нынешнее укрепление рубля не будет устойчивым. Финансист пояснил, что ситуация может измениться, когда бюджету потребуется больше рублевой ликвидности, а импортеры адаптируются к новым логистическим схемам. На этом фоне давление на рубль способно усилиться уже в ближайшие один-два месяца, уверен эксперт.

В ближайшие месяцы наиболее вероятным диапазоном внебиржевых торгов Барышников назвал 75–86 рублей за доллар. По его оценке, нижнюю границу поддерживают административные меры и обязательная продажа экспортной выручки, а верхнюю формируют риски роста импорта, возможные изменения в налоговом маневре и внешняя волатильность, которая может быстро развернуть локальный тренд.

По данным Investing.com, 8 апреля доллар стоил более 77,8 рубля.

Ранее сообщалось, что в России ожидают доллар по 75 рублей.