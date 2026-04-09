Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Стало известно, о чем генерал Попов попросил суд в последнем слове

Генерал Попов попросил суд учесть его вклад в развитие Минобороны
Григорий Сысоев/РИА Новости

Экс-замглавы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов, которого обвиняют в получении двух особо крупных взяток и в должностных преступлениях, выступил с последним словом в 235-м гарнизонном военном суде. Об этом ТАСС рассказал участник закрытого процесса.

По его словам, генерал отверг все обвинения в свой адрес.

«Выступая в суде, генерал армии Попов в последнем слове и в прениях сторон попросил учесть его заслуги и вклад в развитие Минобороны РФ», — сказал источник.

Он уточнил, что бывший замминистра имел в виду в том числе свое непосредственное участие в строительстве Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.

Попова задержали в августе 2024 года. По версии следствия, курируя работу парка «Патриот», генерал использовал служебное положение в личных интересах, в том числе требуя от компаний, работавших на объекте, оплачивать ремонт его недвижимости.

Попову вменяют ряд статей Уголовного кодекса, включая ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пункты «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222: взяточничество, мошенничество, служебный подлог, превышение полномочий и незаконное хранение оружия.

Ранее свидетель рассказал, как генерал Попов «сломал» экс-главу парка «Патриот».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!