Стало известно, о чем генерал Попов попросил суд в последнем слове

Экс-замглавы Минобороны РФ генерал армии Павел Попов, которого обвиняют в получении двух особо крупных взяток и в должностных преступлениях, выступил с последним словом в 235-м гарнизонном военном суде. Об этом ТАСС рассказал участник закрытого процесса.

По его словам, генерал отверг все обвинения в свой адрес.

«Выступая в суде, генерал армии Попов в последнем слове и в прениях сторон попросил учесть его заслуги и вклад в развитие Минобороны РФ», — сказал источник.

Он уточнил, что бывший замминистра имел в виду в том числе свое непосредственное участие в строительстве Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной.

Попова задержали в августе 2024 года. По версии следствия, курируя работу парка «Патриот», генерал использовал служебное положение в личных интересах, в том числе требуя от компаний, работавших на объекте, оплачивать ремонт его недвижимости.

Попову вменяют ряд статей Уголовного кодекса, включая ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пункты «в», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222: взяточничество, мошенничество, служебный подлог, превышение полномочий и незаконное хранение оружия.

Ранее свидетель рассказал, как генерал Попов «сломал» экс-главу парка «Патриот».