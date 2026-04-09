У самых «прожорливых» черных дыр во Вселенной заканчивается «еда»

LiveScience: сверхмассивные черные дыры испытывают нехватку «пищи»
Исследование 8000 космических монстров показало, что самые «прожорливые» черные дыры во Вселенной испытывают нехватку «пищи». Об этом сообщает LiveScience.

Отмечается, что в течение многих лет астрономов озадачивал вопрос, почему самые большие черные дыры во Вселенной росли медленнее в течение последних 10 млрд лет. Теперь новое исследование предлагает потенциальное решение этой астрофизической загадки: им не хватает газа.

Сверхмассивные черные дыры (СМЧД) обладают огромным гравитационным «поглощением», которое позволило им вырасти до масс, в миллионы или миллиарды раз превышающих массу Солнца, с удивительно большой скоростью в первые несколько миллиардов лет после Большого взрыва. Однако с периода, известного как «космический полдень», когда Вселенной было менее четверти ее нынешнего возраста, рост СМЧД замедлился.

Ученые из Свободного университета Брюсселя и Массачусетского технологического института (MIT) предложили новую гипотезу о том, как во Вселенной возникло вещество. Согласно их гипотезе, ключевую роль могли сыграть взрывы микроскопических черных дыр в первые мгновения после Большого взрыва. Речь идет о так называемых первичных черных дырах — гипотетических объектах, которые, как предполагается, могли сформироваться в первые мгновения после рождения Вселенной из особо плотных участков плазмы. В отличие от черных дыр, образующихся в результате взрыва звезд, первичные черные дыры могли обладать самыми разными размерами, даже быть микроскопическими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в космосе был зафиксирован взрыв, не поддающийся объяснению с точки зрения известной физики.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

