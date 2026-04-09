В Госдуме призвали не принуждать россиян входить на «Госуслуги» через мессенджер

Александр Кряжев/РИА Новости

КПРФ выступила с инициативой на законодательном уровне обеспечить вход на «Госуслуги» несколькими способами: не только через мессенджер, но и посредством одноразового пароля или электронной почты. Соответствующий законопроект КПРФ намерена внести в Госдуму, заявил «Газете.Ru» депутат Алексей Куринный.

«Есть несколько удобных и надежных способов идентификации: одноразовый пароль, направляемый пользователю в СМС-сообщении или на адрес электронной почты, указанный при регистрации, в придачу к персональным данным, которые вводятся при входе в личный кабинет. Каким бы замечательным ни был конкретный мессенджер, ставить его на свои электронные устройства или нет, решают сами граждане. А принуждать их к этому путем ограничения доступа к «Госуслугам» неправильно. В качестве одного из вариантов идентификации — пусть будет и мессенджер, но именно как удобная альтернатива, а не обязательное условие», — подчеркнул парламентарий.

Куринный отметил, что привязка входа на «Госуслуги» к мессенджеру может быть дополнительным фактором риска утечки персональных данных граждан.

Депутат добавил, что поэтому в КПРФ разработали законопроект, который закрепляет право людей, обращающихся за предоставлением госуслуг в электронной форме, на возможность осуществления идентификации несколькими способами, не только через мессенджер.

Как считают в КПРФ, человек не должен при входе на «Госуслуги» «сталкиваться с дополнительными препятствиями».

В пояснительной записке КПРФ к законопроекту отмечается, что данная мера позволит обеспечить равный доступ людей к государственным и муниципальным услугам вне зависимости от использования ими «определенных средств коммуникации и мессенджеров».

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что россияне, отказывающиеся от обновления данных через «Госуслуги», могут столкнуться с блокировкой своих банковских счетов.

Ранее Минфин разъяснил новые правила денежных переводов.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!