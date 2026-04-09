С российского рынка могут пропасть дешевые шины

«Известия»: до трети дешевых шин может пропасть с российского рынка

С отечественного рынка может исчезнуть до трети наиболее дешевых шин. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что Минпромторг предложил кабинету министров запретить резину для автомобилей, в которой содержится много полициклических ароматических углеводородов, то есть канцерогенов, которые выделяются в виде токсичной пыли при износе покрышек.

По плану ведомства, эта мера будет направлена на защиту здоровья граждан и поддержку отечественных производителей. При этом эксперты отмечают, что россияне начнут массово переходить на продукцию, бывшую в употреблении, и реже будут менять шины.

«В среднем может подорожать резина в бюджетном сегменте из-за замены компонентов, что приведет к росту себестоимости и изменению технологических параметров производства», — отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

До этого сообщалось, что езда на зимней резине в теплую погоду увеличивает тормозной путь на 4–6 метров, ухудшает управляемость, ведет к перерасходу топлива до 10% и быстрому износу шин с вылетом шипов.

