КСИР указал на маршруты без мин в Ормузском проливе

Иранские ВМС сообщили судам, планирующим пересечь Ормузский пролив, что им нужно следовать двумя альтернативными путями, предложенными Тегераном. Соответствующее предписание опубликовали КСИР в Telegram-канале.

«В связи с... возможностью обнаружения в море различных противокорабельных мин всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что это решение было принято «с целью соблюдения принципов морской безопасности и защиты от возможных столкновений с морскими минами». В рекомендациях КСИР описаны два альтернативных маршрута через Ормузский пролив из Персидского залива и обратно. Оба маршрута проходят через водные просторы острова Ларак.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

