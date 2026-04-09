КСИР указал на маршруты без мин в Ормузском проливе

Иран обязал проходящие через Ормуз суда следовать двумя альтернативными путями
Иранские ВМС сообщили судам, планирующим пересечь Ормузский пролив, что им нужно следовать двумя альтернативными путями, предложенными Тегераном. Соответствующее предписание опубликовали КСИР в Telegram-канале.

«В связи с... возможностью обнаружения в море различных противокорабельных мин всем судам, намеревающимся пройти через пролив, необходимо в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления использовать альтернативные маршруты движения», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что это решение было принято «с целью соблюдения принципов морской безопасности и защиты от возможных столкновений с морскими минами». В рекомендациях КСИР описаны два альтернативных маршрута через Ормузский пролив из Персидского залива и обратно. Оба маршрута проходят через водные просторы острова Ларак.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

Ранее в Совфеде прокомментировали перемирие на Ближнем Востоке.

 
