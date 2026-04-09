В шестой серии мультика ЦБ хомяк лишился орехоколки из-за псевдоломбарда

ЦБ снял шестую серию анимационного мини-сериала «Изи деньги» — «Не ломбард». Ролик есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По сюжету у хомяка Хомы ломается ноутбук, а денег на ремонт нет. Он решает заложить золотую орехоколку в ломбард — находит ближайший офис, не глядя подписывает бумаги и получает нужную сумму. Когда Хома приходит выкупить свою вещь, выясняется, что орехоколку уже продали. Оказалось, это был не ломбард, а комиссионный магазин.

Бобру Бобе тоже срочно понадобились деньги — у него сломался холодильник. Но прежде чем обратиться в ломбард, он проверяет организацию в реестре Банка России. Вместе с деньгами Боба получает залоговый билет и после без проблем выкупает свою вещь обратно.

«Комиссионный магазин или скупка по закону не могут выдавать займы — они лишь выступают посредником между продавцом и покупателем за вознаграждение. Нередко такие организации маскируются под ломбарды: человек получает деньги в долг, а в качестве залога передает свою вещь якобы с правом обратного выкупа. На деле комиссионный магазин может продать товар в любой момент, потому что юридически такая вещь не является залогом», — объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.

Там подчеркнули, что настоящий ломбард вместе с деньгами обязан выдать залоговый билет — документ, в котором указаны размер займа, срок возврата долга, процентная ставка, описание заложенной вещи и сумма ее оценки. Без залогового билета высок риск не вернуть свою вещь, предупредили в ЦБ.

Прежде чем обращаться в ломбард, важно убедиться, что он состоит в государственном реестре, рекомендовали в ЦБ. В пресс-службе уточнили, что сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Если компании нет в реестре, она работает незаконно. Обращаясь к «нелегалам», можно не только сильно переплатить, но и столкнуться с незаконными способами взыскания долга, заключили в Банке России.

Смотрите серию «Не ломбард» и проходите мини-тест — убедитесь, что вы не попадете в ловушку псевдоломбарда.

«Газета.Ru» в январе рассказывала, что Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу сняло анимационный мини-сериал «Изи деньги» о финансовой грамотности для подростков и молодежи. Пять первых серий вышли 12 февраля («Киберфренд»), 24 февраля («Мелкий шрифт»), 10 марта («Натапал в минус») и 19 марта («Ставка не зашла») и 30 марта («В инете посоветовали»). 9 апреля выйдет последняя серия — «Не ломбард».

Ранее сообщалось, что в пятой серии мультика ЦБ хомяка обманул енот-лжеброкер.