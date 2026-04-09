Выявлены фразы в рабочих чатах, которые выдают скорое увольнение сотрудника

Компания «Стахановец» провела исследование, чтобы выявить связь между тем, как сотрудник формулирует мысли в рабочих чатах и письмах, и вероятностью его скорого увольнения. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Первая группа маркеров связана с изменением тональности общения. Когда сотрудник теряет интерес к работе или принимает внутреннее решение об уходе, он перестает вкладывать эмоции в переписку. Живые, развернутые ответы сменяются односложными «ок», «понятно», «делайте как знаете». На первый взгляд это может выглядеть как спокойствие и сдержанность, но наши данные показывают — среди сотрудников, которые используют такие сухие формулировки чаще трех раз в неделю, увольняются 73% в течение полутора месяцев. В контрольной группе, где таких фраз не было, этот показатель составил всего 18%.

Вторая группа фраз касается отношения к обязанностям. В обычном режиме человек обсуждает задачи и ищет способы их решения. В режиме подготовки к уходу он начинает смещать фокус на границы ответственности. Появляются формулировки вроде «это не моя работа», «в мои обязанности не входит», «пусть делает тот, кому за это платят». Система фиксирует такой сдвиг как тревожный сигнал. Вероятность увольнения в ближайший месяц у сотрудников, которые начинают систематически отказываться от задач со ссылкой на должностные инструкции, достигает 68%. При этом в половине случаев инициатором расторжения трудового договора выступает уже работодатель.

Третья группа маркеров связана с доступностью сотрудника в рабочее время. Когда человек начинает искать новую работу, его поведение в коммуникациях неизбежно меняется. Он просит перенести обсуждение на вечер, предлагает скидывать документы в личные мессенджеры, потому что на почту сейчас не может ответить, или вовсе исчезает из рабочего поля на несколько часов. По нашим данным, у сотрудников, которые регулярно переносят рабочие вопросы на нерабочее время или в личные каналы связи, вероятность увольнения в течение месяца возрастает до 81%. Как правило, это означает, что человек уже проходит собеседования в рабочее время.

Что важно понимать, сами по себе эти фразы не являются доказательством того, что сотрудник собрался увольняться. Но когда они появляются в переписке системно, это становится надежным индикатором грядущих изменений.

