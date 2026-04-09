В Госдуме перечислили россиянам законные способы увеличения пенсии

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии RT рассказал, как пенсионная формула «работает в пользу граждан».

Парламентарий отметил, что большее количество пенсионных коэффициентов набирают те, которые дольше работают официально и получают «белый» заработок. Они могут рассчитывать на более высокую пенсию.

«Размер страховой пенсии складывается из двух величин. Первая — индивидуальный пенсионный коэффициент , то есть сумма баллов, которые человек накопил за годы официальной работы. Стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля», — сообщил депутат.

Он добавил, что вторая часть — фиксированная выплата — в 2026-м ровняется 9584,69 руб. Чтобы в этом году получить страховую пенсию по старости, нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Говырин обратил внимание на то, что при расчете пенсии учитываются также:

уход за детьми (за первого ребенка можно получить 1,8 балла в год, за вторым — 3,6, за третьим и четвертым — по 5,4) ;

уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет.

«[Повышенная фиксированная выплата] предусмотрена для пенсионеров старше 80 лет, граждан с иждивенцами, людей с длительным северным стажем и неработающих пенсионеров с 30-летним сельским стажем. Для граждан старше 80 лет фиксированная выплата по общему правилу удваивается», — заявил парламентарий.

По его словам, за каждый год отсрочки в получении пенсии россияне могут получить премиальные коэффициенты. Например, если обратиться за пенсией через пять лет после получения права на нее, фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных коэффициентов — на 45%.

