Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Технолог рассказала, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней

Гладкова: чтобы кулич был свежим, стоит использовать натуральные консерванты
lunikka/Shutterstock/FOTODOM

Технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова рассказала RT, как сохранить кулич свежим течение нескольких дней.

По ее словам, чтобы сделать это при приготовлении кулича следует использовать ингредиенты, которые выступают в роли натуральных консервантов.

Гладкова предложила заменить часть сахара медом или патокой, которые обладают способностью хорошо удерживать влагу. Аналогичный эффект могут дать цукаты, если до добавления в тесто замочить их в алкоголе или сахарном сиропе.

Эксперт посоветовала хранить уже готовый кулич под пищевой пленкой или в закрытом контейнере при комнатной температуре. Так он останется свежим и мягким в течение двух-трех дней.

Если кулич зачерствеет, то его можно «реанимировать». Его нужно сбрызнуть водой и на пять-семь минут поместить в духовку, разогретую до 100°С. Так куличу можно вернуть мягкость, заключила Гладкова.

До этого врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Юлия Сластен рассказала, что творожная глазурь, фруктовое пюре или темный шоколад могут стать более здоровой альтернативой традиционной сахарной «шапочке» на пасхальном куличе.

Ранее диетолог объяснила, почему нельзя есть только верхушки от кулича.

 
Теперь вы знаете
13 устройств, которые помогут вам спастись в любых чрезвычайных ситуациях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!