Технолог рассказала, как сохранить кулич свежим в течение нескольких дней

Технолог сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Инесса Гладкова рассказала RT, как сохранить кулич свежим течение нескольких дней.

По ее словам, чтобы сделать это при приготовлении кулича следует использовать ингредиенты, которые выступают в роли натуральных консервантов.

Гладкова предложила заменить часть сахара медом или патокой, которые обладают способностью хорошо удерживать влагу. Аналогичный эффект могут дать цукаты, если до добавления в тесто замочить их в алкоголе или сахарном сиропе.

Эксперт посоветовала хранить уже готовый кулич под пищевой пленкой или в закрытом контейнере при комнатной температуре. Так он останется свежим и мягким в течение двух-трех дней.

Если кулич зачерствеет, то его можно «реанимировать». Его нужно сбрызнуть водой и на пять-семь минут поместить в духовку, разогретую до 100°С. Так куличу можно вернуть мягкость, заключила Гладкова.

