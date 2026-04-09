Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране сочли переговоры с США бессмысленными

Vahid Salemi/AP

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что возникли сомнения в целесообразности переговоров с США из-за нарушения трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Теперь «очень реалистичная основа для переговоров» подверглась недвусмысленным и ясным нарушениям, еще даже до начала переговоров. В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными», — говорится в заявлении Галибафа.

По его словам, одним из нарушений является продолжение ударов Израиля по Ливану. Также он отметил появление в иранском воздушном пространстве враждебного дрона, который был уничтожен в районе города Лар в провинции Парс на юге страны. Кроме того, Галифаб отметил, что США продолжают препятствовать праву Ирана на обогащение урана, что входит в число согласованных условий.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

Ранее США признали право Ирана на обогащение урана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
