В Иране сочли переговоры с США бессмысленными

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что возникли сомнения в целесообразности переговоров с США из-за нарушения трех из десяти пунктов базовых соглашений сторон. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Теперь «очень реалистичная основа для переговоров» подверглась недвусмысленным и ясным нарушениям, еще даже до начала переговоров. В такой ситуации двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными», — говорится в заявлении Галибафа.

По его словам, одним из нарушений является продолжение ударов Израиля по Ливану. Также он отметил появление в иранском воздушном пространстве враждебного дрона, который был уничтожен в районе города Лар в провинции Парс на юге страны. Кроме того, Галифаб отметил, что США продолжают препятствовать праву Ирана на обогащение урана, что входит в число согласованных условий.

8 апреля Вооруженные силы США прекратили нанесение ударов по территории Ирана в соответствии с объявленным режимом прекращения огня. В свою очередь Иран объявил о победе над Соединенными Штатами после слов американского президента о двухнедельном перемирии.

Ранее США признали право Ирана на обогащение урана.