В Минпромторге России рассказали о сборке автомобилей на Кубе

Минпромторг: Россия не отказывается от запуска автопроизводства на Кубе
Планы России по запуску автомобильного производства на Кубе будут реализованы после нормализации энергоснабжения на острове. Об этом РИА Новости рассказал статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

По его словам, представители ГАЗа и УАЗа в рамках выставки FIHAV выражали интерес в развитии своей представленности на Кубе.

2 апреля заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия планирует возобновить сборку автомобилей ГАЗ на Кубе в текущем году.

Параллельно в республике планируется открыть специализированный торговый дом для продажи этих автомобилей, добавил Чернышенко.

В конце марта Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приостановил выпуск автомобилей на Кубе. Это связано с жесткими ограничениями электроснабжения на острове. Сборка этих авто началась в республике в апреле 2025 года.

В январе президент Соединенных Штатов подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, обеспечивающих Кубу нефтью. Кроме того, глава государства объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой национальной безопасности, которая якобы исходит от Кубы.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.

 
