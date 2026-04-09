Названы два рабочих способа борьбы с облысением

В борьбе с облысением многие мужчины прибегают к пересадке волос, однако это дорогая и сложная процедура. Есть два эффективных альтернативных способа борьбы с выпадением волос — мезотерапия и плазмотерапия. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Яна Шацкая.

Мезотерапия и плазмотерапия эффективны при андрогенетической алопеции (АГА). Это самый частый тип облысения у мужчин (около 95% случаев). Это наследственное состояние, вызванное чувствительностью волосяных фолликулов к гормону дигидротестостерону.

«Процедуры не убирают генетику, но они способны продлить жизнь волосу, замедлить его уменьшение, улучшить кровоснабжение и качество растущих волос. Также методы помогают при телогеновом выпадении (когда волосы начинают сыпаться «пучками» из-за стресса, болезни, операции или приема лекарств). Здесь инъекции дают мощный толчок к восстановлению. А если выпадение сопровождается жирной или сухой перхотью, то специальные коктейли нормализуют работу сальных желез», — рассказала доктор.

Однако, если луковица уже полностью замещена соединительной тканью (кожа на лысине гладкая и блестящая), никакие уколы волосы не вернут. Задача инъекционной терапии — разбудить «спящие», но живые фолликулы.

«В мезотерапии используются специальные коктейли — «мезококтейли». В составе коктейлей — витамины группы B, микроэлементы, аминокислоты, сосудорасширяющие компоненты, пептиды, стимулирующие рост волос. В плазмотерапии используется своя собственная плазма пациента. У пациента берут кровь из вены, помещают в специальную пробирку и центрифугируют. Получается плазма, обогащенная тромбоцитами. Тромбоциты выделяют факторы роста — мощные сигналы, которые заставляют стволовые клетки кожи пробуждаться, активно делиться и восстанавливать волосяные фолликулы. Это биологическая стимуляция самим собой, без аллергии», — объяснила доктор.

Часто врачи комбинируют эти методы. Врач самостоятельно определит вам интервал и курс после осмотра иногда это несколько раз в месяц, иногда раз в месяц.

«Обычно требуется от 4 до 8 сеансов. Первые результаты будут заметны уже через 2–3 недели. Максимальный эффект оценивается через 12 месяцев. Это связано с физиологией: волос растет медленно. Мезотерапия и плазмотерапия — это не панацея, но серьезный инструмент в руках грамотного врача. Они работают, но только если облысение не зашло слишком далеко и если пациент готов пройти полный курс. Помните: лучший результат дает раннее обращение. Не ждите, когда на макушке образуется «ледяной каток», — приходите, как только заметили, что пробор стал шире, а расческа — полнее», — заключила доктор.

