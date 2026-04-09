Большую часть Северо-Курильска обесточило из-за ветра до 58 м/с

Мэр Овсянников: в Северо-Курильске настал блэкаут из-за циклона с ветром 58 м/с
Большая часть города Северо-Курильска на острове Парамушир Сахалинской области осталась без электричества после мощного циклона с ветром до 58 м/с. Об этом сообщил мэр города Александр Овсянников в Max.

По его словам, из-за сильного ветра «дома вибрировали, кровли трещали», а столбы не выдержали такого напора.

«В итоге - поваленные опоры ЛЭП, поврежденные дорожные знаки, обшивка фасадов, и большая часть города осталась без света», — написал мэр.

Он добавил, что сейчас ведутся полномасштабные работы по восстановлению города. Уже были запитаны социально значимые объекты, а специалисты продолжают работать на городских сетях электроснабжения. 

До этого пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщила, что к берегам Камчатки приближается охотоморский циклон. Метели и налипание мокрого снега сохранятся на всей территории Камчатского края ночью и утром 9 апреля.

