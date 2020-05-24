Власти Крыма обяжут приезжающих оплачивать нахождение в обсерваторе

Приезжающие в Крым без определенной цели должны будут оплатить свое нахождение в обсерваторе в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, заявил глава региона Сергей Аксенов. Об этом сообщает ТАСС.

Если человек не готов оплатить пребывание в обсерваторе сразу, сумма будет взыскиваться через суд, отметил Аксенов. Он пояснил, что каждый приезд является «дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения».

При этом глава региона не указал, сколько именно будет стоить помещение в обсерваторе.

По состоянию на 24 мая, в России зафиксирован 344 481 случай новой коронавирусной инфекции, из них 3541 – с летальным исходом. Вылечились 113 299 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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