Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.

В ролике показана мечеть на площади в Грозном, за кадром звучит голос Кадырова на чеченском языке. Сам он в кадре не появляется.

«Я поздравляю вас с праздником разговения Ид аль-Фитр. Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно», — сказал он.

Глава республики добавил, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, родившихся за эти четыре месяца тоже больше.

По его словам, это стало возможно потому, что жители соблюдали все установленные ограничения.

Кроме того, он выразил любовь к чеченскому народу и пожелал мира.

Ранее источники сообщали, что Кадыров был госпитализирован в Москву с подозрением на коронавирус. Однако глава оперативного штаба Чечни Магомед Даудов опроверг эту информацию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Чечне заявили, что Кадыров здоров

— ТАСС: Кадырова с подозрением на коронавирус на самолете доставили в Москву

— «Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус