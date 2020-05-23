Заложник рассказал про захват банка в Москве

Федор Пименов, который был одним из заложников в банке на Земляном Валу в центре Москвы, рассказал телеканалу RT о том, как отделение кредитной организации было захвачено.

Он сообщил, что посетил банк для проведения операции по погашению счета. Свидетель произошедшего сообщил, что кроме него, в отделении были еще три сотрудника. При этом двое сотрудников находились неподалеку от него, а третий сидел в своем кабинете.

«Получилось так, что за мной зашёл мужчина, и мы с работниками подумали, что это шутка как бы. А потом, когда он начал уже полноценно угрозами сыпать непонятными... выполнили, так сказать, данные требования», — рассказал Пименов.

Он добавил, что после этого злоумышленник забаррикадировал дверь в банк.

Однако, как сообщил очевидец случившегося, захватчик не желал никому причинять вред, а также не хотел ничего брать. По его словам, захватчик «хотел какой-то правды».

Ранее сообщалось, что злоумышленник удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. При этом он требовал привезти к нему Бузову. По словам мужчины, она у него «что-то украла». Злоумышленник был задержан. Против него возбудили уголовное дело о захвате заложников.

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