В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
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Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Литвинова трудилась в больнице с 1993 года.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшей.
По последним данным, в Петербурге коронавирус выявили у 12 955 человек, умерли 113 пациентов, выздоровели 3124.
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