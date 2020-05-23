В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы

Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Литвинова трудилась в больнице с 1993 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшей.

По последним данным, в Петербурге коронавирус выявили у 12 955 человек, умерли 113 пациентов, выздоровели 3124.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Заслуженный врач РФ из-за COVID-19 умерла в Белгородской области

— В Москве жертвами COVID-19 стали несколько врачей

— В Пермском крае у 170 медиков выявили COVID-19