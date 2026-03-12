В Минобороны РФ заявили о гибели медиков в результате удара ВСУ

МО: восемь медиков погибли в результате удара дронов ВСУ по медучреждению в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 10 марта атаковали четырьмя беспилотниками медицинское учреждение в Донецкой народной республике (ДНР), где находились более 130 пациентов и около 50 медиков. Об этом сообщило Минобороны России.

«В результате террористического удара киевского режима погибли восемь медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения разной степени тяжести», — отмечается в сообщении.

Ведомство обвинило Киев в грубейшем нарушении международного гуманитарного права и норм человеческой морали, поскольку медучреждение никогда не использовалось в военных целях.

На днях ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты. Украина признала ответственность за удар, в результате которого шесть человек погибли и 37 получили ранения

2 марта ударный беспилотник ВСУ атаковал корпус городской больницы Донецка.

Ранее в Кремле рассказали об ответе России на ракетный удар ВСУ по Брянску.