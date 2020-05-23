CК возбудил дело о захвате заложников после инцидента в московском банке

Следователи завели уголовное дело после инцидента с захватом заложников в одном из банков столицы, расположенном на улице Земляной вал. Об этом сообщает сайт ГСУ СК России по городу Москве.

Как стало известно, дело было возбуждено по статье 206 УК России (захват заложника).

Согласно данным следствия, днем 23 мая неизвестный мужчина захватил заложников в одном из отделений столичного банка, находящемся на Земляном Валу. По версии следствия, у захватчика был при себе предмет, похожий на взрывное устройство.

Ранее стало известно, что неизвестный удерживал в заложниках несколько посетителей банка на Земляном Валу в Москве и угрожал взрывом. Злоумышленник был задержан.

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