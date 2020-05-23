Более 100 россиян прибыли в Россию из Армении вывозным рейсом

109 россиян прибыли в Воронеж вывозным рейсом из Еревана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России в Армении.

Отмечается, что в общей сложности за последний месяц из республики в различные российские регионы вернулись 442 человека.

По данным авиавластей Армении, на 23 мая запланирован рейс Краснодар — Ереван.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прервала регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют некоторые рейсы, в том числе вывозные.

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