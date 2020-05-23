Росздравнадзор: преждевременно делать выводы о загоревшихся аппаратах ИВЛ

В настоящее время преждевременно делать выводы об аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Проверка аппаратов еще продолжается, проводятся технические испытания, заявили в ведомстве.

13 мая Росздравнадзор приостановил использование партии аппаратов ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода. Эти аппараты использовались в московской больнице им. С. И. Спасокукоцкого и в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары.

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