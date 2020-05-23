Последний звонок проведут онлайн 25 мая

Акция в поддержку выпускников всех школ России «Последний звонок — 2020» состоится в понедельник, 25 мая. Об этом сообщается на сайте Министерства просвещения.

«Минпросвещения России проведет всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в формате онлайн», — говорится в сообщении.

Начало трансляции запланировано на 10.00 мск, она будет вестись на странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

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