Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в больнице
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Прокуратура Республики Татарстан проводит проверку после пожара в Зеленодольской центральной районной больнице, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Анатолий Трифонов, указано в сообщении.
В ходе проверки установят причины пожара и оценят соблюдение требований пожарной безопасности. Ход проверки находится на контроле прокурора Татарстана.
Ранее сообщалось, что в Зеленодольской центральной районной больнице Татарстана произошел пожар. В результате инцидента погибли три человека.
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