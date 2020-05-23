Прокуратура Татарстана начала проверку после пожара в больнице

Прокуратура Республики Татарстан проводит проверку после пожара в Зеленодольской центральной районной больнице, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

На место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Анатолий Трифонов, указано в сообщении.

В ходе проверки установят причины пожара и оценят соблюдение требований пожарной безопасности. Ход проверки находится на контроле прокурора Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольской центральной районной больнице Татарстана произошел пожар. В результате инцидента погибли три человека.

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