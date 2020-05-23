В Минздраве полагают, что вторая волнa коронавирусa будет слабее первой
Вторая волна коронавирусной инфекции в России может быть слабее, чем первая, так как вирус со временем ослабевает. С таким мнением выступила главный инфекционист Минздрава России Еленa Малинниковa.
По ее мнению, вторая волна будет слабее по двум причинам. Первая — уменьшение силы COVID-19, а второе — иммунитет, который может выработаться у большей части населения страны.
«Предположительно, будут небольшие заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет», — сказала Малинникова в интервью «Парламентской газетe».
Она уточнила, что это только предположения, так как пока достоверно неизвестно, как поведет себя возбудитель, какая часть россиян переболеет и сколько людей приобретут антитела.
«Скорее всего, какие-то эпидемиологические подъемы в осенне-зимний период коронавирусная инфекция будет вызывать», — заключила Малинникова.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в России выявлено боле 326 тыс. заболевших.
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