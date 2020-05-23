Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье достигло 1595

За последние сутки в Приморье коронавирус был выявлен еще у 53 человек. Таким образом, общее число обнаруженных случаев инфекции составляет 1595, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Кроме того, за все время выздоровели более 550 человек, умерли — 14.

По мнению главы управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяны Детковской, в регионе снижается коэффициент распространения инфекции. Однако она призвала не ослаблять санитарный контроль, а в некоторых случаях даже его усилить.

Стоит отметить, что в Приморском крае действует режим полной самоизоляции с 31 марта. Ограничения продлены до 1 июня.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в России выявлено боле 326 тыс. заболевших.

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